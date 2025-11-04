31日、急展開した名古屋市の主婦殺人事件。26年の時を経て逮捕された69歳の女は事件後の日々について、「毎日不安だった」と話していることが分かりました。【高校時代の写真】悟さんに好意を寄せていたという安福容疑者26年前の名古屋殺人2年間だけ綴られた育児日記26年前、最愛の妻を殺害された夫。逮捕されたのは高校時代に好意を寄せられていたという同級生の女でした。高羽悟さん（69）「これが容疑者。彼女とはほとんど会