花園出場をかけた全国高校ラグビー三重県大会の決勝が、3日、鈴鹿市で行われ、四日市工業が朝明を劇的な逆転で破り、初の単独優勝を果たしました。決勝は大会14連覇を狙う青のジャージ、朝明と赤と黒のジャージ、四日市工業の9年連続、同じ対戦カードとなりました。去年は激闘の末、同点で両校優勝となった朝明と四日市工業。朝明は前半8分、キックに反応したエースの山本が先制トライ。しかし、四日市工業も前半16分、素早いリス