海洋汚染につながる水辺に捨てられたプラスチックなどのゴミを、サップに乗って回収してその重量などを競うプラスチックフィッシングが、3日、三重県大台町の三瀬谷ダムの上流を会場に開かれました。この大会は、県立宇治山田商業とIXホールディングスの環境教育に関する授業の一環として2023年から始まったもので、毎年3年生の生徒が運営を行っています。毎回地元の企業からの協力を得て開かれていて、今年は県内の高校生を中心に