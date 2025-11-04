1960年代から1970年代にかけて大活躍し、キャリアグランドスラムを達成した「南アの黒豹」ゲーリー・プレーヤーが、11月1日に90歳のバースデーを迎えたことが、世界のゴルフ界で話題になった。＜写真＞S・シェフラーは“超”変則スイングなのになぜ強い？PGAツアーではメジャー9勝を含む通算24勝、シニアのPGAツアー・チャンピオンズでは通算22勝、世界では118勝を挙げてきたプレーヤーの強さの根源は、若いころからたゆまず励んで