2年に一度開催される国別対抗戦「ハンファ・ライフプラス・インターナショナルクラウン」は次回、米カリフォルニア州サンフランシスコで開催されることが発表された。【写真】古江彩佳とのペアでみせた、西郷真央の気遣い2027年大会はレイク・マーセドGCが舞台。23年大会は同じサンフランシスコの、わずか10分北側のTPCハーディングパークで開催し、タイが優勝を果たしている。レイク・マーセドGCは、1922年に設立された歴史あるコ