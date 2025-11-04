3日、庄原市と神石高原町にまたがる帝釈峡で倒れていた男性が死亡しました。落石が当たった可能性があるということです。警察と消防によると3日午前10時半ごろ、帝釈峡の巨大な岩の橋「雄橋」の近くで、男性（58）が倒れているのが見つかりました。男性は観光客とみられ、意識不明の重体で病院に搬送されましたが、その後死亡が確認されました。現場には、50センチほどの大きさの岩が落下していたということです。■観光客「ああ落