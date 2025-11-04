任期満了に伴う三島村の村長選挙が4日に告示され午前11時までに現職と新人2人の計3人が立候補しています。三島村の村長選挙に立候補したのは、届け出順に新人で元・村議会議員の岩切平治さん（70）、新人で元・村の経済課長の日髙真吾さん（55）、現職で5期目を目指す大山辰夫さん（67）のいずれも無所属の3人です。立候補の届け出は4日午後5時までです。投票日は竹島と黒島が11月8日、硫黄島が9日で開票作業は9日に硫