冷たい空気に覆われた4日の県内は放射冷却の影響で、各地で今季一番の寒さとなりました。4日朝の広島市中区の最低気温は8.2度。11月中旬並みの寒さとなり、厚着をした人の姿が多く見られました。■街を歩く人「ちょっと朝冷えてますよね。マフラーしてきました。」通勤する人「とても寒いですね。ヒートテック着てきて、さらにカーディガンもあって4枚くらい着ています。」県内15の地点で今季一番の冷え込みとな