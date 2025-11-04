クマによる人身被害が相次ぐ秋田県で4日未明、新聞配達をしていた77歳の男性がクマに襲われけがをしました。こうした中、小泉防衛相は、秋田県知事の要望を受け、5日以降、現地で自衛隊の部隊が活動を開始すると発表しました。小泉防衛相は、秋田県知事からの箱わな運搬に伴う輸送支援の要望を受け、自衛隊法第100条に基づく輸送事業として5日以降、市町村の準備が整い次第、自衛隊の部隊を現地に派遣し、順次活動を開始すると発表