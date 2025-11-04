セガは4日、2026年2月12日発売予定のゲーム『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』について、歌手・和田アキ子が『龍が如く 極３』で演じるキャラクター情報を公開した。【画像】顔そっくり！ケンカ強そう…『龍が如く』に登場する和田アキ子和田はサブストーリーのキャラクターの一人としてゲーム内に登場。『龍が如く 極３』主人公の桐生一馬と仲を深めた後は、一緒にプレイスポットで遊んだり、チームバトルコンテン