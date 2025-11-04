新潟県は4日、胎内市の養鶏場で今シーズン初めてとなる鳥インフルエンザの感染が確認されたと発表しました。県によりますと3日、胎内市の養鶏場で70羽のニワトリが死んでいるのが見つかり、簡易検査を行った10羽中9羽で鳥インフルエンザの陽性反応が出ていました。その後遺伝子検査を行った結果、県は4日、高病原性鳥インフルエンザであることが確認されたと発表しました。県内で高病原性鳥インフルエンザの感染が確認される