4日未明、秋田市で新聞配達をしていた77歳の男性がクマに襲われ、顔や手にけがをしました。4日午前3時半ごろ、秋田市下新城岩城の住宅の敷地内で、新聞配達員の77歳の男性が新聞を配達しようと住宅の玄関に向かったところ、やぶから出てきたクマ1頭に右目の眉のあたりと右手を引っかかれました。男性は自ら市内の病院に行き、治療を受けているということです。クマは体長約1メートルで、男性がかがんで頭を守る「防御の姿勢」をと