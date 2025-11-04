俳優谷原章介（53）が4日、フジテレビ系「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）に生出演。ドジャースの優勝パレード報道で、現地を取材している記者に厳重警備の様子を質問した。パレード終了から約4時間になって、現地取材のロサンゼルス支局の松浦武司支局長が生リポート。パレードルート中間地点となる車道に面した歩道からの中継で、すでに清掃が終了して、車が通常通りに行き交っていた。谷原から「松浦さんから見て印象