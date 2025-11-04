東海地方は、この先2週間は、晴れる日が多いでしょう。昼間は過ごしやすい陽気の日が多いですが、穏やかに晴れる日は放射冷却が強まり、朝晩は冷えそうです。服装選びや体調管理に気をつけてお過ごしください。今朝(4日)はこの秋一番の冷え込み日中は穏やかに晴れる今朝(4日)の東海地方は、放射冷却が強まり、この秋一番の冷え込みとなった所が多くなりました。今朝の最低気温は、名古屋で7.9℃、岐阜で6.6℃、高山で3.3℃、津で