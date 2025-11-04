※このお話は作者神谷もちさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。■これまでのあらすじ彼氏のたくろうとの同棲をキッカケに、ちはるは自分の家族の常識が世間の非常識であることに気づき始める。そんな中、ふたりで計画した箱根旅行に行けないと言い出すちはる。毎月10万円を家族に仕送りしているためお金がないのだ。結果、たくろうから距離を置こうと言われたちはるの下に、母から夫婦で箱根旅行に行き