活動服を着用した警察官 岡山県警の警察官の活動服が11月からノーネクタイとなりました。 「活動服」は、交番勤務や交通取り締まりなどを行う警察官が現場で着用する制服です。岡山県警の警察官は「活動服」を着用する際、11月から「ノーネクタイ」となりました。 警察庁が制服に関する規定を改正したのに合わせたもので、岡山県警は「動きやすさなどが理由」としています。 （岡山県警 機動警ら