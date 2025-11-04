Windowsには「『更新してシャットダウン』をクリックしたのにシャットダウンせず再起動してしまう」という問題が長年存在し続けていましたが、2025年10月28日に配信されたプレビュー更新プログラム「KB5067036」でついに修正されました。ただし、KB5067036では「タスクマネージャーのウィンドウを閉じても実際には終了できていない」という新たな問題が発生しています。2025 年 10 月 28 日 - KB5067036 (OS ビルド 26200.7019 お