Googleが開発しているオープンソースのAIモデル「Gemma」が、Googleの最先端AIモデルを無料で試用できる開発者向けの実験スタジオであるGoogle AI Studioから削除されました。Google removes Gemma models from AI Studio after GOP senator’s complaint - Ars Technicahttps://arstechnica.com/google/2025/11/google-removes-gemma-models-from-ai-studio-after-gop-senators-complaint/2025年10月31日(金)、GoogleはGoogle AI