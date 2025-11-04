豪ドルドルは0.6529，豪ドル円は100.71この後１２時半に豪中銀政策金利＝東京為替 １２時半に豪中銀政策金利発表を控える豪ドルは落ち着いた動き。豪中銀は前回会合直後などの時点では今回の会合について利下げと据え置きで見通しが拮抗していたが、その後の豪物価統計の強さなどを受けて据え置き見通しがほとんどとなっている。 AUDUSD 0.6529