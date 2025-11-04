「大学芋」を作ってみよう さつまいもが旬ですね！今日は揚げずに作れる「大学芋」をご紹介します。揚げずにおいしく作れる大学芋レシピは必見です。 さつまいもを切って水にさらす さつまいもを食べやすい大きさに切り、水にサッとさらします。 さつまいもを湿らせて電子レンジで加熱 キッチンペーパーを湿らせます。これでさつまいもを包み、耐熱容器に入れて電子レンジで加熱します。 カリカリに焼く フライパンに油を熱