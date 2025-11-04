片山財務相の円安牽制も反応薄、先週と同じ内容ドル円154.10円台 片山財務相の発言も市場の反応は薄い、発言受けドル円は10銭程度の下げにとどまっている。 円売り・ドル買いでドル円は一時154.48円付近まで上昇し2月来高値をつけた。高値更新後は介入警戒で上げを縮小し154.25円付近まで下げた。その後の片山氏発言で154.16円付近までやや下げを拡大。 片山財務相は、足元で一方的で急激な動きがみられる、為替相場の