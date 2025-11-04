東京午前のドル円は１５４．４８円付近まで円安・ドル高推移し、２月以来の高値を更新した。２０２４年７月以降の三角保ち合い上限を上回っている。日銀の追加利上げ見送り観測のほか、１２月の米追加利下げが不透明であることが円売り・ドル買いを誘っている。ただ、上げ一服後は１５４．１６円付近まで押し戻された。 ユーロ円は１７７円半ば、ポンド円は２０２円前半、豪ドル円は１００円後半で円買いがやや優勢。