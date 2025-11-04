森永乳業が、ロングセラーアイス「ピノ」を使った新しい体験型キャンペーン「ピノノくじ」を2025年11月13日から開始します。スマホで自分だけのオリジナルキャラを生成し、毎週金曜日の抽選でグッズが当たる仕組みです。キャンペーン期間は2026年3月27日まで。スマホで生成、500万通り以上のキャラバリエーション「ピノノくじ」の参加方法はシンプルです。限定パッケージのトレー下に印刷された二次元コードをスマホで読み込むと、