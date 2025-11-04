4日（火）午後も安定して晴れますが、夜は冷え込みが強まりそうです。＜4日（火）の天気＞日本付近は高気圧に覆われて、おだやかに晴れているところが多くなっています。朝は放射冷却が効いて、各地で今シーズン1番寒い朝になりました。午後も広い範囲で安定して晴れ、日差しのもとでは暖かさを感じられそうです。湿度が低く空気が乾燥していますので、肌や喉の保湿ケアを念入りに行うようにしましょう。また、夜は再び冷え込みが