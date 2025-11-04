商船三井 [東証Ｐ] が11月4日昼(12:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比54.3％減の1146億円に大きく落ち込んだ。 併せて、通期の同利益を従来予想の1700億円→1520億円(前期は4197億円)に10.6％下方修正し、減益率が59.5％減→63.8％減に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比77.8％