クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパン（以下：KKDJ）は、全国7店舗限定で『クリスピー・クリーム・プレミアム』シリーズの新商品『クリスピー・クリーム・プレミアム シナモンアップルパイ with モントレージャックチーズ』を12日より期間限定で販売する。【写真】数年ぶりに復活した『リッチ ミルクティー ベア』『クリスピー・クリーム・プレミアム』は、“ここでしか体験できないブランド体験”を届ける地域限定シリー