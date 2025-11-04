俳優の寺田心が２日、日本テレビ系「おしゃれクリップ」で、筋トレを始めた意外な理由を明かした。寺田は現在１７歳。身長も１７８センチとなり、１１歳の頃に会って以来だという山崎育三郎もビックリだ。今でも筋トレは「週６、４時間ぐらい」やっているといい、ムキムキの二の腕など、惜しげも無く披露した。寺田の学校の友人らもＶＴＲ登場し、普段の寺田を証言。その中で「中学の頃は小さかったので、背が伸びるプロテイ