その鋭い視線にファンもゾクリと来た。「大和証券Mリーグ2025-26」、11月3日の第2試合にU-NEXT Pirates・瑞原明奈（最高位戦）が出場。入場シーンでは、軽く微笑むことも多いが、この日は引き締まった表情を崩さず、ファンから「たまらんクールビューティ」「メデューサの眼だ」などと好評価が集まった。【映像】「たまらんクールビューティ」と称された瑞原明奈の表情美麗なママ雀士としても有名になった瑞原。Mリーガーとし