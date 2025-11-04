東京電力・福島第一原発事故による福島・双葉町の「帰還困難区域」で、「特定帰還居住区域」の一部地域への立ち入り規制が緩和されました。4日午前9時、双葉町の町道に設置されたバリケードが開放され、「特定帰還居住区域」に向け、防犯パトロールの車が出発しました。「特定帰還居住区域」は原発事故後に立ち入りが制限された「帰還困難区域」の中で、住民の帰還に向けて国費で除染などが進められるエリアで、双葉町では4日、こ