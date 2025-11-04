胎内市の養鶏場で高病原性鳥インフルエンザの陽性が確認され、約63万羽の処分が始まりました。胎内市の養鶏場では死ぬニワトリが増えるなど高病原性鳥インフルエンザの発生が疑われていましたが県は4日朝、遺伝子検査により陽性が確認されたと発表しました。午前8時からこの養鶏場で飼育されていた約63万羽の処分が始まっています。県内の養鶏場での鳥インフルエンザによる処分は今シーズン初めてです。この養鶏場ではおとと