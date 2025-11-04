拉致被害者の救出を訴える集会が11月3日、東京で開かれ、出席した高市首相が日朝首脳会談の希望を北朝鮮側に伝えたことを明かしました。集会には、横田めぐみさんの弟で家族会代表の拓也さんや母の早紀江さんなどが出席しました。この席で高市首相は……〈高市首相〉「すでに北朝鮮側には、首脳会談をしたい旨お伝えをいたしております」家族たちは高市首相に拉致被害者の帰国を改めて強く求めました。〈横田早紀江さん〉「（高市