伊藤ハム米久ホールディングス [東証Ｐ] が11月4日昼(12:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比50.9％増の136億円に拡大した。 併せて、通期の同利益を従来予想の275億円→280億円(前期は207億円)に1.8％上方修正し、増益率が32.5％増→34.9％増に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前