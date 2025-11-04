『サガ』シリーズや『パズル＆ドラゴンズ』など、数々の名作ゲームの音楽を手がけてきた作曲家・伊藤賢治さん。そして、『グランブルーファンタジー』の音楽を担い、自身のバンド「Stella Magna」でも活躍する成田勤さん。日本のゲーム音楽シーンを牽引してきたふたりが、2019年以来6年ぶりとなるライブイベント『FACE to FACE “Returns” -Kenji Ito & Stella Magna-』で再び激突する。サガシリーズなどで知られる作曲家・伊