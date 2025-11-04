SmallRig Japan株式会社は、DJIのジンバルカメラ「Osmo Pocket 3」用のLEDビデオライトを10月31日（金）に発売した。 本体に直接はめ込んで装着できる専用設計のフルカラー（RGBWW）LEDライト。モニターの縦・横位置に影響せず利用できる。 また、マウントの内側には、傷防止用のシリコーン製のパッドを備えている。 重量は42gと本体への負担は少なく、ライトヘッドは縦方向に360°の無段階回転、