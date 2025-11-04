炎のすさまじさが、火事の怖さを物語ります。 【写真を見る】【動画】炎の勢いはすさまじく…山形市では1人の遺体見つかる河北町は住宅2棟が焼ける県内火災相次ぐ（山形） きのう夜、県内では住宅火災が相次ぎました。山形市では焼け跡から1人の遺体が見つかっています。警察などによりますと、きのう午後8時20分ごろ、山形市宮町三丁目で「火災が起きている」と近所の人から119番通報がありました。火が出たのは齋藤賢一さ