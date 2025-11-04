「BCNランキング」2025年10月20日〜26日の日次集計データによると、BS・CS 4Kチューナー搭載テレビ（4Kテレビ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位AQUOS 4K4T-C43GN2（シャープ）2位AQUOS 4K4T-C50GN2（シャープ）3位REGZA50M550M（TVS REGZA）4位REGZA43Z670R（TVS REGZA）5位REGZA55Z875R（TVS REGZA）6位REGZA50Z670R（TVS REGZA）7位VIERATV-43W90B（パナソニック）8位REGZA43M550R（TVS REGZA