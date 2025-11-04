県内では昨夜からけさにかけクマの目撃が相次いでいます。南陽市で今月1日、市の職員を襲い捕獲に向け対応が行われているクマは現在も捕獲には至っていません。 【写真を見る】クマパトロール中の南陽市の職員が襲われ大ケガクマは今も捕獲されず鶴岡市、山形市、天童市などでもクマ目撃相次ぐ（山形） これは今月1日、南陽市長岡でクマの警戒にあたっていた市の男性職員が藪から現れたクマに襲われ右手を骨折する大け