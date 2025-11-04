これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、県内に警報・注意報は発表されていません。 ◆4日(火)これからの天気 県内は、引き続き晴れて風も穏やかでしょう。日中はカラッとして過ごしやすくなりそうです。 降水確率は、各地とも10%以下と低くなっています。 ◆4日(火)の予想最高気温 最高気温は14～17℃の予想です。昨日より高いところが多く、昼間は日差しが心地よく感じられるでしょう。 ただ、日が