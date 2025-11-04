札幌市中央区のすすきの交差点で、歩行者の高齢女性が大型トレーラーにはねられる事故がありました。女性は意識不明の重体です。路上には杖や靴などが散乱しています。事故があったのは、札幌市中央区の南４条西３丁目にあるすすきの交差点です。１１月４日午前１０時半前、「車と歩行者の事故。歩行者は出血し動かない」と警察に１１０番通報がありました。警察によりますと、５０代の男性が運転する大型トレー