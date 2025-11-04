Photo: Shutterstock.com 2022年10月29日の記事を編集して再掲載しています。猫に話しかける時って、声高くなっちゃいますよね。最新の研究で、猫は飼い主の声と知らない人の声をちゃんと聞き分けていること、そして飼い主が自分に話しかける時の声までも聞き分けていることがわかりました。猫を飼っている人からすると「やっぱりね！」とうれしいニュースですね。知らない人の声への反応は