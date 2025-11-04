6日から、兵庫県の三木ゴルフ倶楽部でACNチャンピオンシップゴルフトーナメントが開催される。同大会は長くダイヤモンドカップという名称で開催されていたが、冠スポンサーが2023年からACNに変わったことで、この名称になった。三木GCで開催されるのは2年連続2度目。今回注目したいのは昨年大会で6位タイに入った今平周吾。7シーズン連続優勝をしているものの今季未勝利。飛距離が出る選手よりも方向の安定感が