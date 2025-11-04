上新電機 [東証Ｐ] が11月4日昼(12:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比12.8％増の20億円に伸び、通期計画の40億円に対する進捗率は50.1％となり、5年平均の52.4％とほぼ同水準だった。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比16.5％増の19.9億円に伸びる計算になる。 直近3ヵ月の実績である7-9月