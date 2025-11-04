4日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比30円安の5万2350円と小幅安で推移。日経平均株価の前場現物終値5万2361.14円に対しては11.14円安。出来高は3万3825枚となっている。 TOPIX先物期近は3343.5ポイントと前日比11.5ポイント高、現物終値比0.98ポイント安で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 52350