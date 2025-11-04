県内は3日、大気の状態が不安定となり各地で雨となりましたが、妙高市の燕温泉では4日朝うっすらと雪がつもりました。 標高約1100mにある燕温泉。4日朝は、赤く色づいた妙高山系が雪化粧をしました。燕温泉で旅館を営む内記健二さんによりますと、雪は3日から降ったり止んだりを繰り返し、深夜にはミゾレが降っていたということです。 雪は今シーズン初めてで2024年より4日早く、今朝7時ごろには1ｃｍほど積もっていま