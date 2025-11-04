この記事をまとめると ■自転車やバイクに乗って犬の散歩をしている人がいる ■道路交通法では車両等を運転しながら犬の散歩をすることを禁止している ■犬だけでなく運転手や周囲の安全にかかわるので心当たりがある人は即刻やめるべきだ 自転車に乗っての犬の散歩はアリ？ナシ？ 自転車やスクーターを運転しながら犬の散歩をしている人を見かけたことがある人もいるのではないでしょうか。住宅街やその近所で見ることがある