北海道清水町の国道で１１月４日朝、トレーラーと軽ワゴン車が衝突する事故があり、軽ワゴン車の５０代とみられる男性がけがをして病院に搬送されました。運転席部分が大きく壊れた軽ワゴン車。道路には、はっきりとしたタイヤの痕も残されています。事故があったのは清水町御影南１線付近の国道３８号です。午前６時まえ、事故の当事者から「大型車両と軽自動車が衝突した」と警察に通報がありました。警察と消防によ