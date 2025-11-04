日向坂46の金村美玖（23）が4日までに自身のインスタグラムを更新。後輩と東京ディズニーランドに行った様子を投稿した。金村は「私がもじもじ誘ったら来てくれた。後輩に大感謝です」とつづり、東京ディズニーランドに行った様子を公開した。最後に「良い夜です」と締めた。ハッシュタグでは「#日向坂46」「#金村美玖」「#山口陽世」と一緒に行った後輩メンバーも明かした。ファンからは「可愛すぎる」「尊い」「2人と