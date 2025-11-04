カルビーは、日本ケンタッキー・フライド・チキン（KFC）とコラボレーションした「ポテトチップス KFC オリジナルチキン味」「同 香るゆず七味チキン味」2商品を、2025年11月3日〜12月中旬までの期間限定、全国のコンビニエンスストアで発売している。和風の味わい「香るゆず七味チキン味」は新登場12年の「ポテトチップス 旨塩生姜チキン味」を皮切りにはじまった両社のコラボレーション。24年にはKFCの定番商品を再現した「KFC