第66回東日本実業団駅伝が11月3日、埼玉県の熊谷スポーツ文化公園陸上競技場及び公園内特設周回コース7区間74.6kmで行われた。ロジスティードは最長区間の3区（16.4km）で、四釜峻佑（24）が区間賞の走りでトップに進出すると、4区以降も区間上位の安定した走りを続け、3時間31分24秒で初優勝した。2位は36秒差で、前回優勝のGMOインターネットグループ（以下GMO）が入った。神野大地監督（32）がプレイングマネージャーを務めるM&