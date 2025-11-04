環境省は先ほど、今年4月から9月までのクマの出没件数が2万792件だったと発表しました。過去最多だった年を大きく上回るペースとなっています。環境省は今年4月から9月までに北海道と九州、沖縄を除いたクマの出没件数が2万792件だったと発表しました。出没件数が最も多かった2023年度の同じ時期は1万3391件になっていて、今年度はこれを大きく上回るペースで増加しています。石原宏高 環境大臣「人が生活する地域にクマが出